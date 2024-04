25 aprile, Meloni e l’antifascismo: il messaggio che “distrugge” gli ossessionati. Contenti?

StrettoWeb

Lo ha detto di nuovo. L’aveva già detto. Ma per gli ossessionati dovrebbe ripeterlo 50 volte al giorno, tipo preghiera. In casa, in privato, e in pubblico. Siamo sicuri che tanto non basterà. Oggi, 25 aprile, Festa della Liberazione in Italia, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “distrugge” letteralmente tutti gli ossessionati della parola “fascismo”. In tanti, in questi giorni in cui imperversa il caso Scurati, hanno chiesto al Premier di dichiararsi antifascista. Di nuovo. E lei lo ha fatto.

“Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!”, ha scritto sui social Giorgia Meloni. Ecco, ora siete contenti?

