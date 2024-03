La Volley Reghion vince il derby con la Todo Sport e ritrova il sorriso

StrettoWeb

La Volley Reghion vince 3-0 il derby contro la Todo Sport e ritrova il sorriso. Troppo forte la formazione reggina per le vibonesi, la cui situazione in classifica adesso si complica ulteriormente. Parte col piede giusto il sestetto di Cesare Pellegrino, che si porta sul 17-11. La Todo Sport prova a reagire (19-16) ma non basta, e cede 25-18. Molto più equilibrato il secondo set, che vede le due formazioni lottare punto su punto fino al 15-15 per poi vedere le reggine fare la voce grossa e prendere il largo (25-18).

La quinta forza in classifica controlla il punteggio nel terzo gioco e cerca di staccare il più possibile l’avversaria di giornata (19-11). La reazione d’orgoglio (19-17) delle vibonesi richiama alla concentrazione la Reghion, che chiude i giochi col definitivo 25-20. La quattordicesima vittoria dimostra l’ottimo campionato giocato dalle amaranto, sempre saldamente in quinta posizione in classifica.

