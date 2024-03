La Virtus Messina vince al 98′ in casa dell’Arci Grazia

StrettoWeb

La Virtus Messina si rifà della sconfitta interna della scorsa settimana andando a battere in trasferta l’Arci Grazia in una partita all’ultimo respiro, regalandosi così la fase finale dei play-off. Prima del calcio d’inizio il minuto di raccoglimento in memoria del Rag. Pietro Pino, allenatore dell’Asd San Paolino di Torregrotta, scomparso in settimana.

La partita

Gara giocata a viso aperto dalle due formazioni con superiorità territoriale della squadra di casa nella prima parte. L’Arci Grazia creava alcune occasioni davanti a Traore ma le conclusioni finivano quasi sempre fuori dai pali. Al 12′ l’episodio che poteva modificare l’andamento della gara quando il giallorosso Pileggi commetteva un fallo sul limite dell’estrema destra dell’area di rigore. Per il signor Scalzo era calcio di rigore. Sul dischetto si presentava Lo Presti che, però, spediva fuori dal palo alla destra di Traore.

Nella ripresa la Virtus cambiava passo, la gara diventava equilibrata con Nunnari che spingeva in avanti i compagni. All’86’ l’episodio determinante. Konateh entrava in area e veniva contrastato duramente da un avversario, dalla reazione del virtussino nasceva un parapiglia e ne faceva le spese il portiere Calderone che colpiva un giocatore ospite. L’arbitro riportava la calma ed espelleva Konateh e Calderone, oltre un dirigente dalla panchina messinese. Il tecnico dell’Arci Grazia Italiano era costretto a sostituire Angelo Gitto per inserire in porta Bajramaj, un giocatore non di ruolo. Nell’assalto finale, all’8′ di recupero, Trawally siglava la rete della vittoria della Virtus Messina con un fendente da venti metri. Dopo 12 minuti di recupero, a causa della precedente interruzione, l’arbitro decretava la fine della gara.

Il tabellino

ARCI GRAZIA-VIRTUS MESSINA 0 – 1

Marcatore: 98′ Trawally

Arci Grazia: Calderone S., Diallo, Santangelo, Mane, Verde, Calderone C, Gitto A. (45′ st : Bajramaj), Gitto D. (28′ pt Piccolo),Jaiteh, Lo Presti, Touray. A disposizione: Sgro, Manna. All. M.Italiano

Virtus Messina: Traore, Burrascano (31′ st Conteh), Konateh, Pileggi, Caruso (1′ st De Leo), Nunnari (33′ st Panto), Paratore (13′ st Trawally), Mutto, Milicia, Sandi, Sumareh (14′ pt Kone). A disposizione: Keita, Palmisciano. All. N.Trischitta

Arbitro: Filippo Scalzo di Messina

Ammoniti: 41′ st Santangelo (AG), 21′ Kone, 6′ st Milicia, 15′ st Burrascano, 41′ st De Leo (VM)

Espulsioni: 41′ st Calderone S. (AG) e Konateh (VM)

Recupero: 1′ – 12′

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.