La Virtus Messina batte per 0-3 il Castanea Calcio

La Virtus Messina vince contro i padroni di casa del Castanea Calcio sull’ostico campo di Massa San Giovanni. Campo di gioco in pessime condizioni, reso viscido dalle piogge dei giorni scorsi. Un centinaio gli spettatori presenti per assistere a questa gara del girone A del Campionato di 3ª Categoria. Le due squadre si affrontavano a viso aperto. Il Castanea, ben messo in campo da mister Berenato, ha la prima occasione per passare in vantaggio con Effah ma non la sfrutta. La Virtus, parte lenta e risponde con Kone, il cui tiro è ben parato da Minissale. Al 28′ la svolta della partita con la Virtus Messina che passa in vantaggio. E’ Pileggi a trovare il tiro dai venti metri che supera il portiere Minissale. Al 43′ arriva il raddoppio dei giallorossi. Stavolta è Nunnari a tirare verso la porta, sulla respinta di Minissale c’è il tap-in di Kone che mette in rete.

Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo, con gli attaccanti del Castanea che trovano in Kagni un muro invalicabile davanti alla porta di Keita. La gara scorre così sino al 28′ quando il virtussino Cucinotta penetra da sinistra nell’area del Castanea e si conquista un calcio di rigore. 29′ E’ proprio Cucinotta a battere il calcio di rigore che il portiere respinge ma lo stesso centravanti ribatte in rete per il 3 a 0 finale. Il risultato non cambia sino al triplice fischio del signor Lella che arriva dopo 4 minuti di recupero.

Con questo risultato la Virtus Messina consolida il terzo posto dietro la capolista San Pier Niceto ed il Roccavaldina, secondo in classifica, che vanta solo due punti in più dei messinesi. Entusiasta il presidente Gianluca Metallo: “stiamo bene, cercheremo di raggiungere il secondo posto giocandocela fino in fondo, perché i valori in vetta si equivalgono”. Il campionato, per permettere al Malfa di recuperare ben tre gare, riprenderà il 14 aprile. La Virtus Messina ospiterà, sul proprio campo, il Pompei.

Il tabellino

CASTANEA CALCIO-VIRTUS MESSINA 0-3

Marcatori: 28′ pt Pileggi, 43′ pt Kone, 29′ st Cucinotta

Castanea Calcio: Minissale, Pagano, Venuto, Liardo (17′ st Ruggeri), Tomasello, Effah, Costanzo (10′ st Perrone E.), Perrone L. (33′ st Biundo), Forganni (33′ st Costa), Nicolosi, Bombara (16′ st Ioli). A disposizione: Chiarello, D’Agostino. All. P.Berenato

Virtus Messina: Keita, Burrascano, Milicia (17′ st Conteh), Sandi (5′ st Trawally), Kagni, Caruso, Nunnari, Paratore (11′ st Palmisciano), Cucinotta, Pileggi (32′ st Panto), Kone (29′ st De Leo). A disposizione: Traore. All. N.Trischitta

Arbitro: Giacomo Lella di Messina

Ammoniti: Liardo, Effah, Costanzo, Tomasello, Pagano (Castanea Calcio). Milicia, Sandi, Paratore, Pileggi, Burrascano, Palmisciano (Virtus Messina)

Angoli: 7 – 8

Recupero: 3′ – 4′

