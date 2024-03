Violenza sulle donne: premiati alunni dell’IC “Radice Alighieri”

StrettoWeb

Ancora grandi soddisfazioni per l’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, guidato dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone. I riconoscimenti, questa volta, sono arrivati dal concorso “Aspetti significativi per contrastare la violenza sulle donne“, indetto dal Centro Studi “Colacrisi” e che ha visto la partecipazione di numerosi alunni dell’Istituto. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata l’alunna Roberta Minniti della classe 4 B della scuola primaria con il dipinto “La speranza per le donne“.

Roberta ha impresso efficacemente sulla tela, mediante l’intreccio degli alberi e le mani maschili protese e strette con violenza, le molteplici difficoltà e le minacce che le donne devono affrontare e tentare di superare, percorrendo il sentiero illuminato che conduce verso il cuore aperto, segno di speranza e amore vero. Secondo premio, all’alunna Francesca Bevilacqua della classe 4 A con “Mani legate“. Francesca ha realizzato una tela, utilizzando, con creatività, varie tecniche grafiche, accomunate da spiccato senso estetico e chiarezza espressiva nel comunicare la tutela della libertà e del rispetto nei confronti della donna.

Per la Scuola secondaria , il primo premio è andato agli alunni Asia De Simone, Anna Maria Mazza , Santo Araniti, Chiara Pizzimenti e Alessia Marra, che, attraverso un video dal titolo “Rompiamo il silenzio“, hanno rappresentato una storia vera tratta dal verbale degli atti di un processo che ha visto, suo malgrado, come protagonista, una donna vittima della violenza del marito. Gli allievi hanno unito in modo originale il linguaggio multimediale l’espressività del corpo, la mimica e la gestualità. Il secondo premio è andato ad Antonio Messineo della I A, che con il cartellone “Rinascita” ha saputo comunicare un chiaro messaggio di speranza, attraverso il superamento della paura e la richiesta di aiuto alle istituzioni.

