Villa San Giovanni si prepara alle Giornate FAI di Primavera 2024

Villa San Giovanni si prepara ad un’entusiasmante edizione delle Giornate FAI di Primavera 2024, dal titolo “Coltivare Capolavori: l’industria e l’arte della seta a Villa San Giovanni”. La conferenza stampa di presentazione si terrà il 16 marzo alle ore 15:00 presso la

Sala del Consiglio Comunale. L’evento, organizzato dalla Delegazione FAI di Reggio Calabria guidata dalla Capodelegazione Dina Porpiglia, offrirà una preziosa occasione di scoperta della storia e dell’arte della seta che hanno caratterizzato la città dello Stretto, nelle

giornate del 23 e 24 marzo 2024.

Al centro dell’iniziativa ci saranno tre tappe significative:

• Fontana Vecchia: simbolo della storica necessità di acqua per la lavorazione della

seta, la Fontana Vecchia rappresenta un’opera monumentale – restaurata di recente – di grande importanza storica e architettonica.

• Filanda Lo Faro: un esempio emblematico dell’architettura industriale legata alla produzione serica, con la sua suggestiva struttura.

• Filanda Cogliandro: testimone della fiorente attività serica di Villa San Giovanni, questa filanda rappresenta un prezioso esempio di archeologia industriale che adesso si apre al territorio grazie a un progetto di restauro e valorizzazione.

Dalla fine del Settecento fino al terremoto del 1908, Villa San Giovanni è stato un centro di produzione serica di primaria importanza, soprannominata la “piccola Manchester” per la sua fiorente attività.

L’industria della seta ha lasciato un segno indelebile sulla città, non solo in termini economici, ma anche architettonici e sociali. Le Giornate FAI di Primavera 2024 saranno un’occasione unica per scoprire

questo patrimonio inestimabile, attraverso visite guidate, aperture straordinarie e iniziative dedicate a tutta la famiglia. Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, alle 17,30 presso la sala consiliare del comune di Villa San Giovanni esperti e testimoni del tempo narreranno la ricchezza di un territorio originata attorno all’industria e all’arte della seta testimoniata dalle architetture che saranno al centro delle visite del FAI.”

Interverranno alla conferenza stampa:

• Dina Porpiglia, Capodelegazione FAI di Reggio Calabria

• Rocco Gangemi, Delegato regionale all’ambiente

• Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

• Sindaca Villa San Giovanni, Giusy Caminiti

• Dirigente IPALBTUR Enza Loiero

• Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria

Un’iniziativa da non perdere per mettere al centro la bellezza e la ricchezza del nostro territorio, in un weekend all’insegna della cultura e della scoperta. I visitatori saranno accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni del FAI, studenti dell’ IPALBTUR di Villa Sam Giovanni appositamente formati, che illustreranno la storia e le peculiarità di ogni luogo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Villa San Giovanni e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

