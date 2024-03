Videosorveglianza a Catanzaro e Lamezia, l’On. Ferro all’incontro in Prefettura

StrettoWeb

Garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche attraverso l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza nei quartieri periferici di Catanzaro e a Lamezia Terme, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno in via di definizione e specificamente destinate alla Calabria, grazie alla sensibilità del ministro Matteo Piantedosi.

E’ l’obiettivo del piano di potenziamento degli apparati di videosorveglianza per il controllo del territorio, di cui si è discusso nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica riunito oggi in prefettura a Catanzaro, alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. Alla riunione, presieduta dal prefetto Enrico Ricci, hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell’ordine e i sindaci di Catanzaro, Nicola Fiorita, e Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e i comandanti delle Polizie locali dei due comuni.

Il piano – in linea con l’impegno del governo Meloni sul rafforzamento del controllo del territorio per aumentare la sicurezza urbana e prevenire i fenomeni criminali – prevede l’implementazione delle reti di videosorveglianza tenendo conto delle indicazioni tecniche fornite dagli specialisti delle forze dell’ordine.

