Vibo Valentia al voto, il centrodestra schiera Roberto Cosentino

StrettoWeb

Forza Italia e Fratelli d’Italia sono pronti a scrivere una nuova, fondamentale pagina per la città di Vibo Valentia. I due partiti, in un rapporto di forte sintonia che dà origine all’ossatura della coalizione di centrodestra, guardano con grande fiducia e convinzione alla tappa elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare gli organi elettivi del Comune capoluogo.

In questa importante fase politica è cresciuta ancor di più la consapevolezza che è quanto mai opportuno disegnare un progetto di crescita che non può prescindere da quanto di buono realizzato negli ultimi cinque anni dall’amministrazione comunale del sindaco Maria Limardo, che costituisce la base del programma ed un punto di partenza per il raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi.

È attorno a determinati obiettivi, e ad una comunione di intenti e condivisione di valori, che si costruisce una coalizione quanto più ampia possibile, aperta e inclusiva, nella quale possano riconoscersi tutte le anime della società civile e politica che puntano ad un accrescimento della qualità della vita e dei servizi per Vibo Valentia e le sue frazioni.

La sintesi perfetta di tutto ciò è stata trovata nella figura di Roberto Cosentino, 52 anni, dirigente regionale da 15, e da 5 impegnato nel ruolo di direttore generale. Manager pubblico con esperienze nel campo della sanità, delle politiche del lavoro, della formazione, dello sviluppo economico, nonché di turismo e welfare, con la passione per la comunicazione interpretata nell’esperienza in radio.

“Riteniamo di avere individuato la figura giusta – afferma Michele Comito, coordinatore provinciale di Forza Italia – per dare vita ad un’amministrazione capace di proseguire nell’ottimo lavoro fin qui svolto dal centrodestra vibonese. Roberto ha doti e qualità che gli consentiranno di diventare un sindaco ideale, all’altezza delle aspettative della città e di quanti auspicano che Vibo Valentia possa affermarsi sempre di più dentro e fuori dai confini provinciali”.

“Sulla sua persona investe convintamente ed in maniera unanime Forza Italia, nella certezza che una figura di tale spessore, animata da un amore smisurato per Vibo Valentia, non possa che attrarre e aggregare le varie sensibilità che in qualche modo si rifanno ai valori del centrodestra. Sin da subito – dichiara Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – l’intera classe dirigente del mio partito ha accolto con grande entusiasmo la proposta di Forza Italia, considerando Roberto Cosentino un nome con tutte le carte in regola per interpretare nel migliore dei modi la nostra idea di sviluppo della città”.

“Auspichiamo, anzi ne siamo certi, che anche altri possano essere animati dallo stesso entusiasmo e dalla stessa voglia di fare, fornendo un contributo di idee e proposte che sarà parte integrante del nostro programma”. La presentazione ufficiale del candidato del centrodestra alle elezioni amministrative avverrà nei prossimi giorni nel corso di una apposita conferenza stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.