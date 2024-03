Vibo Valentia solidale con il sindaco Limardo: “stima per la sua scelta”

StrettoWeb

Le prossime amministrative di Vibo Valentia si fanno interessanti… e con una sorpresa: il sindaco in carica, Maria Limardo, ha infatti comunicato che non sarà disponibile per la prossima ricandidatura. Nonostante il gruppo di centro-destra la voglia a capo della lista, la Limardo si è detta pronta a fare la sua parte “ma non in qualità di sindaco”. A commentare la decisione è l’Avv. Domenico Naccari, Presidente Fondazione ‘Calabria Roma Europa’.

“Abbiamo appreso dalla stampa del termine della consiliatura del Sindaco Limardo e della sua mancanza di disponibilità ad una ricandidatura” – dichiara Naccari. “Senza entrare nel merito delle sue decisioni, non possiamo che evidenziare l’ottimo rapporto instauratosi con la Sua amministrazione che ha sottoscritto due protocolli di cui uno con l’Ambasciata del Marocco e l’altro di gemellaggio con la città di Dakhla”.

“Grazie ai due accordi è in corso un rapporto di collaborazione tra le due città gemellate. Basti pensare che il Sindaco Limardo insieme all’Assessore Michele Falduto ed a Nicolino Lagamba nel Gennaio 2023 si è recata in Marocco per concretizzare l’interscambio culturale, imprenditoriale, enogastronomico e turistico con la città di Vibo Valentia. Nel manifestare la nostra stima e solidarietà per la sua scelta, siamo convinti che gli ottimi rapporti istituzionali instaurati andranno avanti all’insegna della collaborazione e dello sviluppo”.

