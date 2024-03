Viaggio-studio a Bruxelles: Princi e Occhiuto presentano il programma

StrettoWeb

Lunedì 25 marzo, alle ore 10:30, nella sala verde della Cittadella regionale, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il vice presidente con delega all’istruzione, Giusi Princi, illustreranno il programma relativo al viaggio studio a Bruxelles, che avrà luogo dal 9 all’11 aprile 2024.

Il viaggio formativo, predisposto dalla Camera di Commercio Belga, è offerto dalla Regione Calabria a 50 studenti, selezionati sulla base della media scolastica e sul livello di certificazione linguistica in inglese, e a 5 docenti scelti per il livello di certificazione linguistica e per la partecipazione a progetti Erasmus e a esperienze formative all’estero.

All’iniziativa interverranno l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, e il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti; parteciperà anche la commissaria dell’Arsac, Fulvia Caligiuri. Oltre agli studenti, ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati, saranno presenti, inoltre, i dirigenti generali dei dipartimenti regionali coinvolti.

Tra questi, Maria Francesca Gatto, istruzione, Maurizio Nicolai, programmazione, il direttore Uoa progetti strategici, Francesco Venneri, e la dirigente del settore politiche giovanili, Anna Perani. Al termine si potranno degustare i prodotti tipici calabresi offerti dalla Regione, per il tramite dell’assessorato all’agricoltura, e dall’Arsac.

