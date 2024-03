Viabilità a Messina, riunione tra Mondello ed il Consiglio della 3ª Municipalità

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina in Sala Giunta a Messina, un incontro con il Consiglio della 3ª Municipalità, il Dirigente della Mobilità Ing. Certo con il Funzionario Ing. Bringheli e l’Ing. Marino -progettista del PUMS, in collegamento da Bologna. “In un’ottica di piena collaborazione sinergica, sono stati affrontati diversi aspetti connessi alla viabilità della zona in questione e delle ricadute dello strumento pianificatorio in discussione”, è quanto afferma il vicesindaco Mondello.

“Si va dunque avanti, attraverso dialogo e scambio di proposte, per rendere la mobilità del nostro territorio sempre più aderente alle esigenze di tutti i cittadini, dal centro alle periferie. Insieme si può lavorare per il benessere di tutta la comunità. Un sentito ringraziamento al Presidente e a tutta la Municipalità, per il garbo istituzionale e la fattiva collaborazione che ha consentito di condurre i lavori in maniera serena e proficua”, conclude Mondello.

