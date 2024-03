Via libera al voto per i fuorisede: “risultato storico per tanti giovani calabresi”

StrettoWeb

Grazie alle novità sul voto per i fuorisede, contenute nel DL elezioni appena approvato alla Camera, 600mila studenti universitari potranno votare al di fuori della regione di residenza. Un diritto fondamentale che è stato voluto e ottenuto grazie ad un emendamento proposto e supportato dai senatori di Fratelli d’Italia al Senato e poi sottoscritto da tutte le forze politiche all’unanimità.

L’entusiasmo di Giuseppe Vacalabre, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale

“Una grande vittoria di Gioventù Nazionale che dopo tanti anni di numerose false promesse dai governi della sinistra, sta dimostrando ancora una volta chi è realmente dalla parte dei giovani e degli studenti. Con questo decreto oggi si stabilisce un diritto fondamentale che tutela il diritto di voto delle giovani generazioni che rappresentano il presente e il futuro del nostro Paese e, quindi, la forza della nostra democrazia. Ci auguriamo che questa iniziativa sperimentale, che già rappresenta un enorme passo in avanti, possa andare a buon fine ed essere allargata anche alle altre competizioni elettorali e ad altre categorie di aventi diritto al voto come i lavoratori fuori sede, e non solo”, rivela Giuseppe Vacalabre, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale.

“Un ringraziamento va al nostro Presidente nazionale GN Fabio Roscani e al Sottosegretario Wanda Ferro che si sono impegnati in prima persona per il raggiungimento di questo risultato storico anche per i tanti giovani studenti calabresi e del sud d’ltalia spesso “abbandonati” colpevoli soltanto di aver scelto di studiare e lavorare all’estero o al nord d’Italia, che però con la vera rivoluzione della politica del buon governo Meloni, in linea con gli impegni assunti, stanno restituendo credibilità alla politica”, si legge ancora.

“Come Gioventù Nazionale Calabria siamo pronti a rendere ancora più evidente questa proposta con delle iniziative su tutto il territorio calabrese attraverso delle manifestazioni, sit-in, convegni di dibattito e confronto al fine di rendere partecipi della vita politica ogni singolo cittadino del territorio calabrese, certi finalmente di avere un buon governo che non dimentica né abbandona”, si chiude la nota.

