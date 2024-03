Vannacci rivela: “sono stato fidanzato con una ragazza di colore ed ho corteggiato una trans”

StrettoWeb

“Ho avuto una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa, eravamo in Europa ma non entriamo nei particolari. Non era italiana ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo avuto una storiella di un mesetto, e poi l’ho lasciata io. Il motivo? Sono abbastanza pesante”. E’ quanto ha affermato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il generale Roberto Vannacci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che gli chiedevano se avesse mai avuto una relazione con una donna di colore.

“Corteggiato da un uomo? Qualche avances l’ho avuta”

“Corteggiato da un uomo? Qualche avances l’ho avuta: qualcuno che ammicca o che ti viene vicino in discoteca. Una volta però, quando avevo 19 anni, a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era ma era un uomo e si faceva chiamare Valentina”, sottolinea Vannacci. “Come se ne è accorto? Me lo hanno detto era quasi irriconoscibile ma era un transessuale. Ho chiesto conferma e poi sono tornato indietro sul corteggiamento”, conclude Vannacci.

