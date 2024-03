Vandalizzata area ludica in Via Marina a Pellaro, lo sdegno della Lega Navale reggina

StrettoWeb

“La Lega Navale Italiana Sezione Reggio Calabria Sud, nella figura del Presidente Dr. Antonio Natale Laganà, vuole segnalare e rimarcare un gravissimo e gratuito atto vandalico che ha comportato danni alle giostrine appena installate nel parco giochi adiacente alla propria Sezione sul Lungomare di Pellaro. Non contenti gli autori hanno imbrattato con scritte oscene i muri prospicenti il suddetto parco e quelli della fontana ornamentale. Tali atti indegni di una società civile denotano un’assoluta mancanza di senso civico e rispetto per il bene pubblico”. Comincia così la nota della Lega Navale reggina con cui la stessa mostra tutto il proprio sdegno per quanto accaduto nei giorni scorsi a Pellaro.

“La riqualificazione del parco giochi fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, testimonianza di sensibilità ed attenzione nei confronti dei minori ed in particolare di quelli diversamente abili, è stata mortificata ad opera di pochi ed inqualificabili soggetti. E’ un atto gravissimo che merita di essere stigmatizzato ed additato: una società è tanto più civile quanto più si avvicina ai bisogni dei minori e dei più deboli. La Lega Navale Italiana Sezione Reggio Calabria Sud si sente particolarmente colpita da questo segnale di degrado sociale e si impegnerà ancora di più nel divulgare nei giovani e nella società il rispetto e la salvaguardia dei sani valori di un vivere civile”, si chiude la nota.

