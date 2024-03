Vademecum della Polizia di Stato per prevenire le truffe agli anziani

StrettoWeb

La Polizia di Stato già da qualche mese ha avviato il progetto No.S.S. “non siete soli” con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e di innalzare il livello di consapevolezza di coloro che, per naturali condizioni di vulnerabilità, sono maggiormente esposti al rischio di divenire vittime di truffa.

A tal fine, sono in corso una serie di incontri, non soltanto in città ma in tutta la provincia, presso i principali centri di aggregazione di persone anziane, in primis le parrocchie, proprio al fine di diffondere il più possibile il messaggio dell’importanza della prevenzione e di sottolineare la ferma volontà della Polizia di Stato di voler diventare un punto di riferimento ben identificabile per tutte le persone che, proprio per la loro condizione di naturale vulnerabilità, sono maggiormente esposte all’azione dei truffatori.

Durante gli incontri, gli Agenti della Polizia di Stato, nello spiegare dettagliatamente le strategie utilizzate dai truffatori ed illustrare quali sono i campanelli d’allarme dinanzi ai quali innalzare la soglia di attenzione si servono di un apposito vademecum realizzato dalla Polizia di Stato che, per la massima diffusione si allega.

Una guida semplice ed intuitiva che ogni anziano può scegliere di tenere a portata di mano per avere una maggiore serenità e ricordarsi di prestare la massima attenzione davanti a qualsiasi situazione anomala che dovesse loro presentarsi.

ECCO il vademecum

