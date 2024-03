USA, nave abbatte Ponte a Baltimora: dispersi. Nello Stretto sarà a campata unica e non potrà mai succedere

StrettoWeb

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all’urto con una nave cargo: lo riportano i media internazionali. Numerosi veicoli che stavano attraversando il ponte di Baltimora crollato in seguito all’urto con una grande nave mercantile sono caduti in acqua: lo ripota il Guardian, precisando che l’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia).

La nave che nella notte ha urtato il ponte di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, ha preso fuoco ed è affondata: lo riporta il Guardian.

Almeno sette persone risultano al momento disperse in seguito al crollo del ponte di Baltimora: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News.

Con il Ponte sullo Stretto di Messina un incidente del genere non si potrebbe mai verificare, perché è progettato a campata unica quindi senza piloni in acqua. Nessuna nave potrebbe mai urtare nulla né provocarne incidenti.

Nave impatta contro ponte a Baltimora

