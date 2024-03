Ursino esalta il Catanzaro e ‘rimprovera’ il Cosenza: “ha commesso un errore”

StrettoWeb

Beppe Ursino a 360 gradi sulle squadre calabresi. L’ex Ds del Crotone ha parlato al Corriere dello Sport, esaltando il Catanzaro e ‘bacchettando’ il Cosenza. “Il Catanzaro è l’outsider – ha detto – Può arrivare in fondo ed è in grado di giocarsela con tutte, playoff assicurati! E lì può succedere di tutto. Gioca in modo corale e gradevole, ha una società seria. Il dg Foresti e il ds Magalini sono riusciti a costruire un ottimo gruppo con un tecnico bravo. Poi ha un attaccante, Pietro Iemmello, di altra categoria, esaltato dall’aria di casa”.

In riferimento al Cosenza, “la squadra è migliorata rispetto alle scorse stagioni, ma gli manca continuità. Dopo aver perso la gara interna con la Sampdoria e il derby si è persa. Un grande errore esonerare Fabio Caserta. Ora, deve concentrarsi al massimo sulla salvezza”, ha aggiunto evidenziando come a detta sua sia stato sbagliato esonerare mister Caserta.

