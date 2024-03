L’Uovo Solidale in Calabria: il dono per i piccoli pazienti del Gemelli| VIDEO

StrettoWeb

Un piccolo gesto per una grande causa: arriva l’Uovo Solidale dell’associazione “Lollo10”, buonissimo sia nel gusto che nell’obiettivo. Il ricavato, infatti, verrà devoluto interamente al reparto di Neurochirurgia Infantile del Gemelli di Roma, per aiutare i piccoli ma coraggiosi pazienti ricoverati. La Calabria entra di diritto tra le regioni più solidali, come ci raccontano le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, e l’iniziativa prende piede a Filadelfia, in provincia di Vibo Valenti.

Nel capoluogo vibonese sarà possibile acquistare l’uovo di cioccolato presso la Farmacia Anania. Bastano solo 12 euro per regalare un sorriso a chi riceverà il dolce pasquale e un segno di speranza ai bambini del Policlinico Gemelli.

L'Uovo Solidale a Filadelpfia (VV): un piccolo dono per il reparto di Neurochirurgia del Gemelli

