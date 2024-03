Uomo si vaccina 217 volte contro il Covid: è record storico

StrettoWeb

Ha dell’incredibile una storia proveniente dalla Germania. Un uomo tedesco di 62 anni si è infatti vaccinato ben 217 volte contro il Covid-19. Secondo i ricercatori è la “persona più vaccinata della storia”. “Il suo sistema immunitario sta ancora lavorando a pieno ritmo”, hanno detto i ricercatori sulla rivista The Lancet Infectious Diseases.

L’uomo – il cui nome non è stato riportato – non ha avuto effetti collaterali, ma si è sottoposto volontariamente alle numerose iniezioni nonostante i medici lo sconsigliassero. Gli esperti mettono in guardia dal trarre conclusioni a lungo termine da questo singolo caso, nel senso che – non avendo subito effetti collaterali lui, almeno per il momento – non significa che sarà così per tutti coloro che decidessero di vaccinarsi a questi ritmi.

Il caso ha offerto ai ricercatori la rarissima possibilità di studiare la cosiddetta “ipervaccinazione”. Alcuni scienziati hanno teorizzato che, dopo così tante vaccinazioni, le cellule immunitarie di un corpo diventerebbero meno efficaci man mano che si abituano agli antigeni. Ma per il tedesco non è stato così: secondo i ricercatori, l’uomo aveva “concentrazioni considerevolmente più elevate” di cellule immunitarie e anticorpi contro il virus Covid rispetto a un gruppo di controllo di tre persone che avevano ricevuto le tre vaccinazioni raccomandate, afferma lo studio.

Inoltre, il suo corpo non ha mostrato segni di affaticamento a causa di tutte quelle somministrazioni: il suo 217° vaccino ha comunque aumentato il suo numero di anticorpi contro Covid, hanno scoperto i ricercatori. L’uomo ha riferito di non aver mai avuto effetti collaterali a causa di nessuno dei vaccini. Inoltre non è mai risultato positivo al Covid e non ha mostrato segni di infezione pregressa, hanno detto i ricercatori.

