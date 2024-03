“Università Svelate”, numerose iniziative della Mediterranea di Reggio Calabria: “siamo aperti al territorio”

StrettoWeb

Nella giornata odierna, 85 Atenei celebrano la Prima Giornata Nazionale delle Università con l’iniziativa “Università Svelate”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria partecipa con una serie di iniziative dislocate in luoghi diversi della città (questa mattina al cinema Aurora). L’evento avrà l’obiettivo di mostrare dall’interno la vita che si svolge in Ateneo, nelle aule, negli spazi dedicati agli studenti per consentire loro di sperimentare direttamente, attraverso la partecipazione attiva, la vita che scorre in questi luoghi.

Marzullo: “evento importante”

La prof.ssa Rossella Marzullo, Prorettrice delegata per l’Orientamento e Tutorato, ha sottolineato: “l’Università Mediterranea di Reggio Calabria continua nel suo impegno per il totale coinvolgimento e l’apertura verso il territorio. Oggi è un evento importante proprio perchè vogliamo diffondere i nostri valori e non solo”.

Reggio Calabria, le parole della Prof.ssa Rossella Marzullo

Zimbalatti: “la Mediterranea è aperta al territorio”

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti afferma: “l’Ateneo reggino è sempre più aperto al territorio. Giornate come queste rappresentano l’occasione giusta per far conoscere la Mediterranea a tutta la città e la provincia. Le iniziative presentate sono rivolte ai giovani del nostro territorio ma anche a tutte le loro famiglie, e sono un’opportunità per tutti di conoscere e vivere da vicino il mondo dell’Università Mediterranea circondati dalla bellezza naturale che offre la nostra città, oltre ovviamente che per favorire una scelta consapevole degli studi universitari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.