Unindustria Calabria, Rita Scalise è il neopresidente di Energia e Ambiente

Unindustria Calabria prosegue nel rinnovo dei Consigli Direttivi delle sue Sezioni merceologiche. Nella giornata di lunedì è stata la volta della Sezione Energia, Chimica e Ambiente, alla cui guida è stata scelta Rita Rachele Scalise. Al neopresidente, in qualità di vice, i membri della Sezione hanno scelto di affiancare Caterina De Lorenzo. Gli altri componenti sono: Crescenzio Pellegrino (past president) Giuseppe Aversa, Paolo Filice, Girolamo Guerrisi, Giovanni Scarioni e Attilio Pellegrino.

“Nel ringraziare l’azienda che rappresento per avermi designato a far parte della

Sezione Energia e Ambiente di Unindustria Calabria e i colleghi componenti per la

fiducia accordatami, mi preme sottolineare come il tema ambientale abbia profondi

riflessi sull’economia della Calabria e sui suoi asset principali come il Turismo.

L’energia, poi, rappresenta un’opportunità a cui guardare con fiducia e interesse:

rinnovabili e Comunità Energetiche permetteranno alla Calabria di puntare

all’autosufficienza energetica nei prossimi anni”, ha detto Scalise all’esito dello

scrutinio.

