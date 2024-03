Unical: al via il progetto “Leggere per…ballare 2024”

StrettoWeb

Sarà presentato alla stampa, oggi pomeriggio, lunedì 18 marzo ore 17,30 al Tau dell’Unical, il progetto “Leggere per ballare 2024”.

Presenti il direttore organizzativo Antonio De Luca, Rosanna Pasi che è l’ideatore, da anni ormai, della bellissima iniziativa in tutta Italia, il maestro Arturo Cannistrà che è il regista dello spettacolo, le dirigenti scolastiche e diversi, importanti, protagonisti dell’evento.

Le scuole coinvolte sono “il Centro Danza Ilaria Dima”, “Hale Bopp Danza”, “Accademia della Danza” ed il Liceo Coreutico “Gioacchino da Fiore”. Il progetto nasce per inserire le scuole di danza nella produzione di progetti/spettacolo per il teatro ragazzi. Si ispira sempre ad un testo letterario condiviso con i docenti della scuola istituzionale. A Rende, martedì, andrà in scena lo spettacolo di danza “Pinocchio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.