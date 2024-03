Ultimati i lavori all’Istituto Scolastico “Familiari” di Melito, al via il rifacimento del campo sportivo

StrettoWeb

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha preso parte al sopralluogo presso l’Istituto di istruzione superiore “Familiari” di Melito Porto Salvo dove è in corso l’ultimazione del cantiere allestito per l’ammodernamento dell’edificio e dove prenderanno il via i lavori per il rifacimento del campo sportivo annesso alla struttura scolastica. “Due importanti consegne” per il vicesindaco Versace che ha sottolineato “la costante e assidua opera portata avanti dall’amministrazione Falcomatà e dal settore guidato dal dirigente Giuseppe Mezzatesta per rendere sempre più moderne e confortevoli le scuole del comprensorio“.

All’ispezione sul cantiere hanno preso parte il Rup, architetto Loredana Brianti, il direttore dei lavori, ingegnere Antonio Cartisano, ed il dirigente scolastico dell’istituto melitese, Vincenzo Zappia.

“Al “Familiari” di Melito Porto Salvo – ha spiegato – sono stati investiti 1,2 milioni per rimettere a nuovo l’intera struttura. Spazi più adatti alla normale routine didattica, infatti, consentiranno ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di continuare a crescere e formarsi in istituti che uniscono tradizione e innovazione. Un bene anche per i docenti e l’intero personale scolastico che, già a partire dall’inizio del prossimo anno, potranno frequentare luoghi di lavori al passo con le sfide del futuro“.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato l’inserimento di pilastrini, l’integrazione di porzioni di travi per un ulteriore rinforzo dell’edificio, la sostituzione degli infissi della facciata principale, la messa a norma dell’intero impianto elettrico, la messa in sicurezza e l’impermeabilizzazione della copertura, il ripristino del cordolo superiore del parapetto esistente col distacco di tutte le parti ammalorate ed il rifacimento della facciata e delle pavimentazioni interne del piano primo.

A questo intervento essenziale ne è seguito un altro. “Abbiamo consegnato alla ditta aggiudicataria – ha detto Versace – i lavori per il restyling completo del campo sportivo, annesso all’Istituto, che servirà la scuola e tutte le associazioni sportive e sociali del territorio“. “In questo caso – ha aggiunto – l’impegno della Città Metropolitana e del Credito sportivo è di 400 mila euro e, nel giro di pochi mesi, consentirà alla comunità di Melito Porto Salvo di poter usufruire di una struttura che avrà una ricaduta molto importante nel quadro dei servizi allo sport ed al sociale“.

