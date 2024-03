“Ulisse on the Road”: parte il tour dallo Zanotti di Reggio Calabria

StrettoWeb

Parte da Reggio Calabria un tour teatrale speciale dedicato agli studenti: la produzione originale “Ulisse on the road” da un testo scritto da Katia Colica che vede la regia di Maria Milasi. La prima tappa è fissata per lunedì 18 marzo nei locali dell’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria in cui le allieve e gli allievi potranno vivere in prima persona, attraverso una scrittura contemporanea e una messa in scena che rielabora il mito, le emozioni, le imprese e persino le paure di Penelope, Circe, Poseidone, Ulisse, interpretati rispettivamente da Kristina Mravcova, Maria Milasi, Andrea Puglisi e Americo Melchionda.

I quattro personaggi rappresentano anche quattro destini che sembrano già segnati: una donna in attesa del cambiamento; una maga eccentrica e ribelle; un graffiante istrionico dio e, ultimo ma non certo per importanza, un mortale che si prepara a tornare nella sua Itaca. Li accomuna un filo narrativo: il viaggio, anche interiore. L’Odissea, in questo adattamento innovativo, oggi come mai evoca metaforicamente tutte le vittime dei conflitti.

Una storia che si ripete in cui un uomo, partito per una guerra che non voleva, attraversa altri mondi che raffigurano, metaforicamente, il processo di crescita di ciascun essere umano. La messa in scena registica di Milasi è fresca e vivace e proietta sul palco, senza soluzione di continuità, ironia e dramma; in una narrazione che affascina tra parole, gesti e suoni atavici, ma sempre riconoscibili.

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e questo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.