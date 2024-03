Ucciso e interrato con l’automobile: due arresti a Vibo per l’omicidio Tutino

StrettoWeb

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Reparto Crimini Violenti del Raggruppamento Operativo Speciale, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Vibo Valentia, nei confronti di due persone, uno dei quali già detenuto per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre l’altro con precedenti in materia di armi risultava libero. Le indagini sviluppate dopo una denuncia di scomparsa hanno consentito di far luce sull’omicidio di Giuseppe Salvatore Tutino 63 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’auto bersagliata da colpi di fucile ed interrata tra le campagne di Calimera, frazione di San Calogero, nel gennaio 2022.

Le indagini hanno condotto ai due soggetti, entrambi ritenuti vicini ad ambienti criminali del rosarnese, e alle presunte responsabilità di un caso di “lupara bianca”, scoperto attraverso indagini tecniche e scientifiche portate avanti anche con contributo della Sezione

Le indagini dopo l’omicidio Tutino

Intervento Operativo del R.I.S. di Messina, il Nucleo Investigativo di Vibo Valentia, del N.O.R. di Tropea e del Reparto Crimini Violenti del R.O.S. In particolare, il Reparto specialistico del R.O.S. ha analizzato una quantità notevole di dati “freddi”, ottenuti dalle intercettazioni e dal rilevamento del traffico delle celle in diverse e ampie aree di copertura tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

I fatti

Scoperta quindi la dinamica dei fatti secondo matrice ‘ndranghetististica: l’esplosione ravvicinata di numerosi colpi d’arma da fuoco, l’agguato mediante inganno per indurre Tutino ad allontanarsi dalla propria abitazione e l’eliminazione del cadavere per non lasciare tracce. I due presunti autori dell’omicidio che conoscevano molto bene la vittima, in concorso con altri soggetti da identificare, avrebbero infatti con mezzi meccanici scavato una buca dove avrebbero collocato e dato alle fiamme l’auto dove c’era ancora il cadavere per “farlo sparire” definitivamente.

I medici legali in sede di autopsia, svolta in due fasi, hanno rinvenuto nel cadavere 11 frammenti di proiettili. E’ stato accertato che la morte del Tutino è avvenuta a causa dell’esplosione di almeno due colpi di fucile caricato a pallettoni cal.12 Gauge.

Il ritrovamento dell’auto con il cadavere di Tutino

A dare l’allarme nel tardo pomeriggio del 17 gennaio 2022 ai Carabinieri di San Calogero e’ stato il proprietario di un fondo agricolo a “Barile”, nei pressi del torrente “Mesima”, che delimita il confine tra la provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia. L’uomo si era accorto della presenza anomala di solchi di pneumatici. Seguite le tracce si è imbattuto in una Fiat Panda bruciata e in un forte odore di materiale in decomposizione.

I primi accertamenti sulla targa, parzialmente distrutta dalle fiamme, hanno consentito di risalire subito al proprietario dell’autovettura poi identificato nella persona scomparsa di cui aveva fatto denuncia la figlia il 17 dicembre 2021. Le indagini hanno svelato fin da subito un possibile intreccio criminale tra gli autori e la vittima nell’ambito dello spaccio e della produzione di stupefacenti.

All’origine del delitto potrebbe esserci un debito di qualche decina di migliaia di euro che la vittima vantava nei confronti di uno dei due indagati, sempre per motivi legati alla produzione di stupefacenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.