Tropea e Intelligenza Artificiale: il successo della Perla del Tirreno alla BMT di Napoli

“Quello avviato in questi anni a Tropea rappresenta ormai, secondo analisi e valutazioni diverse di osservatori esterni ed internazionali, un esperimento originale, efficace e replicabile di governo della bellezza, di costruzione ex novo di una nuova reputazione destagionalizzata ed eco-sostenibile e di industria mediterranea del turismo. La sfida intrapresa e che continuiamo a riempire di traguardi, contenuti ed orizzonti ulteriori è stata sin da subito e resta quella di mettere in atto e suggerire da Sud, dal cuore del Mediterraneo, una visione finalmente manageriale ed economica di tutto quello che è il patrimonio identitario e distintivo della destinazione”.

“Superando quelle logiche e dinamiche inutilmente auto-elogiative, asfittiche e improduttive che per decenni, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno ancorato il turismo al solo spreco di risorse pubbliche per eventi di intrattenimento concentrate nella sola stagione estiva, coinvolgendo tutta la comunità e gli attori socio-economici e culturali, abbiamo promosso un nuovo approccio culturale.

Ma anche un approccio di metodo alla gestione strategica, regolata, ordinata e selettiva dei turismi con investimenti senza precedenti e paragoni per una piccola località nell’intero panorama meridionale: un cambio di paradigma che oggi rappresenta la chiave di lettura del successo della nostra destinazione e delle ambizioni di benessere della nostra comunità”.

“È per queste ragioni – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – che siamo stati invitati a presentare l’esperienza Tropea al Focus dal titolo Il turismo del futuro. Intelligenza artificiale & nuovi trend di viaggio, promosso nell’ambito della convention organizzata da Visit Italy in collaborazione con la Borsa Mediterranea del Turism (BMT), in programma nei prossimi giorni a Napoli”.

L’evento sarà ospitato il prossimo venerdì 15 marzo nell’ambito della 27esima edizione della BMT, la più importante fiera B2B del Mediterraneo, appuntamento strategico per gli operatori del settore e non solo che per tre giorni (14, 15 e 16 marzo) su un’area espositiva di 12 mila mq, raccoglierà 15 mila visitatori professionali, 6 mila agenzie di viaggio accreditati, 400 espositori, 140 buyers nazionali ed internazionali.

Coordinati da Ruben Santopietro, fondatore e CEO di Visit Italy, dopo gli indirizzi di saluto di Giuliana Gargano, organizzatrice della Borsa Mediterranea del Turismo, interverranno insieme al Sindaco Macrì Cristina Mottironi, docente in Tourism Destination Management all’Università Bocconi e direttrice del Master Universitario in Economia del Turismo (MET), Susanna Mensitieri, coordinatrice del Master in Turismo e Territorio e direttore del Corso Executive in Destination Management alla Luiss School of Governement.

E ancora, Mirko Lalli, fondatore e CEO di The Data Appeal Company, Pietro Esposito e Antonella Viglietti del progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari; Arturo Escudero per l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ambasciata di Spagna; Paola Marchegiani, dirigente del settore turismo della Regione Marche.

“Il Sindaco Giovanni Macrì – si legge nella presentazione della convention – negli ultimi anni ha trasformato Tropea in una meta turistica di fama mondiale. Con iniziative innovative e un forte impegno per la sostenibilità, sotto la sua guida, Tropea è diventata un simbolo luminoso dell’accoglienza e della bellezza del nostro paese a livello internazionale”.

