Tropea diventa il set perfetto per il cinema giapponese

Si chiamerà Taverna de Gaga. Sarà girato tra Tsukiji, sede dell’omonimo mercato del pesce, nel quartiere speciale di Chūō a Tokyo ed a Tropea. Sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia e poi distribuito, nell’autunno del 2025, in contemporanea sia Italia che in Giappone, al Festival Cinematografico di Okinawa e all’Expo di Osaka. Prende concretamente forma il progetto cinematografico del regista giapponese Yasuhiro Hamano.

“Continua ed anzi non conosce sosta l’attenzione da parte del mondo cinematografico internazionale sul Principato che anche nei prossimi mesi continuerà ad essere location privilegiata per le riprese di diversi, nuovi ed importanti pellicole”. Ad annunciarlo è il Sindaco Giovanni Macrì, cogliendo l’occasione per sottolineare come questa declinazione cine-turistica di Tropea stia ormai diventando una dei suggelli più belli e gratificanti, per la sua forte capacità di disseminazione multimediale su scala globale, dello sforzo complessivo di marketing territoriale che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti in direzioni precise e strategiche.

Dal primo sopralluogo di settembre dell’anno scorso, Yasuhiro Hamano che in quell’occasione era accompagnato dal Presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, è rimasto positivamente impressionato dalla nostra destinazione e dall’esperienza vissutavi, tanto da sceglierla come location del suo nuovo film dal respiro internazionale destinato alle sale cinematografiche.

“E la stessa attenzione del famoso regista giapponese, autore di I fish therefore i am (Pesco dunque sono) e che è anche produttore di design – aggiunge il Primo Cittadino – fa seguito alle importanti relazioni ed ai risultati che si susseguono dal qualità della missione istituzionale nel Sole Levante dell’aprile 2023″.

Dopo i sopralluoghi di rito, che vedranno ritornare il regista nipponico, nei prossimi mesi, nel Principato, le riprese dovrebbero iniziare a maggio 2024; quelle in Giappone tra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo. Tra gli attori protagonisti ci sarà Girolamo Panzetta, il conduttore televisivo originario di Avellino, attualmente l’italiano più celebre in Giappone. Ambiente, sostenibilità, anziani sono i temi trattati nella pellicola.

