Tropea consegna cinque nuove civiche benemerenze

Cinque nuove civiche benemerenze tra cui una Grande Medaglia d’Oro. Come ogni anno si conosceranno in occasione dei festeggiamenti della Patrona Vergine di Romania che si celebreranno il prossimo mercoledì 27 marzo, i nomi delle personalità individuate dall’Esecutivo come meritevoli del riconoscimento di Migliori tra noi.

“Gli obiettivi dell’iniziativa – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – continuano ad essere con sempre maggiore convinzione e adesione della comunità, quelli della promozione della cittadinanza attiva, del senso di appartenenza, dello spirito di servizio, del talento, dell’opera sociale, del contributo culturale, della valorizzazione delle tradizioni e della solidarietà”.

Mutuata dall’analoga iniziativa che anche a Milano si svolge nel giorno del Santo Patrono, quella che è ormai una tradizione avviata dal 2020 da questa Amministrazione Comunale conta ad oggi più di 20 riconoscimenti tra civiche benemerenze, medaglie d’oro e gran medaglie d’oro assegnate a personalità che operano nel campo della scienza, dell’associazionismo, della cultura, dell’impresa e dell’arte.

