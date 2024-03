“Trofeo Altopiano della Sila”, domenica 3 marzo si torna a gareggiare

StrettoWeb

L’assenza di neve ha inevitabilmente penalizzato il calendario della stagione agonistica FISI 2024. Anche al Comitato Calabro Lucano si è dovuto annullare alcune competizioni privilegiando le trasferte ma una speranza di recupero c’è e domenica 3 marzo, sui percorsi di Monte Botte Donato, si torna a gareggiare con il 5° Trofeo “Altopiano della Sila” di sci nordico, valevole per l’assegnazione dei titoli regionali Sprint a Tecnica Libera nelle categorie Children, Giovani e Senior e per la qualificazione ai campionati nazionali relativamente alle cat. U14 e U16.

La gara è aperta alle categorie Pulcini, Children, Giovani, Seniores, Master, maschili e femminili, con partenza alle ore 10. Obiettivo: riportare sulla neve i giovani atleti Fisi costretti agli allenamenti a secco. L’organizzazione è a cura dello sci club Montenero di San Giovanni in Fiore, in condivisione con il Comitato FISI Calabro Lucano e in sinergia con Ferrovie della Calabria e Lorica Ski Area.

