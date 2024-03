Treviso, terribile incidente stradale: morta 19enne, quattro feriti tra cui 14enne

StrettoWeb

Una ragazza di 19 anni morta e quattro feriti, di cui cui un 17enne. E’ il pesante bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto intorno alle 19.30 Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano, sulla variante di Pianzano all’altezza dell’incrocio tra via Calbassa e via Baver. A perdere la vita Marika Loprese, nata a gennaio del 2005 e coneglianese di origine, che era alla guida di una Suzuki Swift sulla quale viaggiavano altre due ragazze. Per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata con una Volkswagen guidata da una 40enne, mentre si immetteva sulla predetta variante.

Le altre due ragazze sulla Suzuki, entrambe 18enni, sono rimaste ferite nell’impatto, così come la conducente della Volkswagen e il figlio di 14 anni che viaggiava con lei. I rilievi sono a cura della Carabinieri della Compagnia di Conegliano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.