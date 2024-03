Tragedia sul lavoro: 37enne di Castrovillari muore travolto dai tronchi

StrettoWeb

Un terribile incidente che ha sconvolto l’avvicinarsi delle feste pasquali: la comunità di Castrovillari si è ritrovata a piangere la prematura scomparsa di un uomo di 37 anni, morto per colpa del lavoro. L’uomo, dipendente di un’azienda che opera nel settore del legname, è stato travolto ieri da alcuni tronchi a Sarconi, in provincia di Potenza. Sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche: l’operaio è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove, poco tempo dopo, è morto.

