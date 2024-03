Tragedia per un 38enne: colpito da malore in casa, esce in strada e muore

StrettoWeb

Ancora un’altra morte improvvisa che scatena dubbi e mette in allarme i cittadini: un uomo di appena 38 anni è stato ritrovato senza vita sul ciglio della strada, a 200 metri circa dalla sua abitazione. La terribile scoperta è avvenuta ieri nel pomeriggio a Lariano, in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe stato colto da malore improvviso mentre era in casa con la sua campagna.

Per motivi non ancora del tutto chiari, sarebbe uscito dall’abitazione – forse per cercare aiuto – ma è riuscito a percorrere solo pochi metri. Poco dopo, il crollo a terra e la morte. Sulla terribile vicenda indagano i Carabinieri. Da un primo esame sulla salma, non si riscontrano segni di violenza: i medici hanno appurato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

