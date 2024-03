Traffico internazionale di cuccioli, coppia arrestata

StrettoWeb

I Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Napoli, con il supporto dei militari della Compagnia di Maddaloni, hanno arrestato una coppia di coniugi di San Felice a Cancello (Caserta), ritenuti responsabili della falsificazione della documentazione a corredo dei cuccioli di cane (i cosiddetti Pedigree) necessaria per la vendita quotata degli animali. In particolare è finito in carcere un 41enne mentre la moglie 43enne è stata condotta ai domiciliari.

L’arresto della coppia è avvenuto nell’ambito dell’indagine svolta dal Raggruppamento Carabinieri Cites – Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA), dal Nucleo Carabinieri Forestali di Ravenna e dalla Squadra Mobile di Ravenna; le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Giudice per le Indagini preliminari di Ravenna Andrea Galanti su richiesta della Procura della Repubblica (sostituto procuratore Marilù Gattelli) per il reato di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico illecito di numerosi cuccioli simili ai bulldog francesi ed alla frode in commercio, essendo stati venduti a prezzi altissimi cuccioli come di razza, ma in realtà privi di alcun valore commerciale.

