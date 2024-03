Torna l’ambito “Premio Calabria che lavora”: presentato oggi alla Camera dei Deputati

StrettoWeb

Si è svolta oggi pomeriggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, la presentazione del Premio Calabria che Lavora, l’evento giunto alla sue 23esima edizione. Si tratta di un appuntamento fisso che ormai da anni premia le eccellenze calabresi nel mondo, organizzato e promosso da Asso Calabria, presieduto da Anna Patania e Giulio Buccinà, con la direzione artistica di Franco Buccinà.

La presentazione di oggi, moderata da Gianni Lattanzio, ha visto i saluti istituzionali di Fabio Porta, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari e la presenza dell’imprenditore della Piana, Natale Princi, presidente della commissione tecnico-scientifica che seleziona i calabresi meritevoli del premio, che quest’anno verrà dedicato ad un compianto calabrese eccellente: Mino Reitano.

Con lo slogan, “Distinguersi per non estinguersi“, l’evento ha visto la premiazione di oltre 1500 calabresi nel corso degli anni. Si tratta di una realtà ormai consolidata perché, dicono gli organizzatori, “la Calabria è una cosa seria“. L’appuntamento con il Premio Calabria che Lavora è per il 6 luglio alle 21:00, nella meravigliosa di Villa Caleo, a Gioia Tauro.

