StrettoWeb

Una storia orribile proviene da Torino ed è stata raccontata dal Corriere della Sera. Una ragazza di 13 anni è stata infatti violentata, rimanendo incinta del padre, un 45enne filippino finito in carcere per violenza sessuale e maltrattamenti verso moglie e figli. Moglie, e madre della ragazzina, che è a sua volta indagata: a quanto pare la donna era a conoscenza, ma non avrebbe denunciato.

La storia parte dallo scorso luglio, quando – al settimo mese di gravidanza – la 13enne si presenta in ospedale ma non sa come confessare che il bambino è del padre. Il tutto, però, si scopre dalle telecamere della struttura, quando l’orco 45enne – recatosi al nosocomio e incurante delle telecamere, del luogo e del fatto che la ragazza fosse incinta – si infila sotto le coperte e la violenta. Per lui sono scattate subito le manette ed è stata ricostruita la vicenda. Si è scoperto che picchiava con violenza anche la moglie e i figli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.