Todde in Abruzzo per tirare la volata a D’Amico

“Non ha bisogno di consigli, la cosa importante è essere interprete di una coalizione, e Luciano D’Amico lo sta facendo benissimo con una coalizione allargata dove tutte le forze politiche progressiste lo sostengono, come è successo in Sardegna”. In partenza da Roma per l’Abruzzo a supporto del candidato del campo largo e dell’alleanza Pd-M5S, Alessandra Todde neo presidente in pectore della Regione sarda, parla ai microfoni di La7, a L’Aria che tira.

“In Sardegna non c’è stata una capo popolo – ha sottolineato prendendo ad esempio la recente campagna elettorale che l’ha premiata – non mi sono mai sentita Mosè che si caricava sulle spalle i sardi per portarli sulla terra promessa, ho parlato alla ‘mia gente’ da sarda e lui (D’Amico, ndr) lo sta facendo, da abruzzese credibile, parlando alla sua gente”.

