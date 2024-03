StrettoWeb

Una tragedia si è verificata a Termini Imerese (Palermo). Una donna di 85 anni è morta dopo essere caduta dalla barella, che si è ribaltata mentre si trovava nell’ambulanza, per il trasporto dall’ospedale. L’anziana era guarita e pronta a tornare nella propria abitazione, così i familiari si sono rivolti a una ditta privata per il trasferimento a casa, ma il lettino si è ribaltato dentro il mezzo e la signora è caduta, battendo la testa. Ricondotta immediatamente nel pronto soccorso e ricoverata, è deceduta in seguito all’emorragia alla testa. I familiari hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese.

“Le condizioni erano migliorate – racconta all’Adnkronos il legale della famiglia Paolo Sanfilippo – e l’11 marzo i medici hanno disposto le dimissioni della signora. I familiari hanno ritenuto opportuno affidarsi a una associazione privata che trasporta i degenti in ambulanza, per evitare di portarla a casa in auto. Così è arrivata l’ambulanza, la signora è stata caricata dal quarto piano, ma poco prima che salisse in ambulanza nella zona antistante al pronto soccorso, la signora è caduta e ha battuta la testa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.