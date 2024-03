Terme Luigiane, riparte in anticipo la nuova stagione | INFO

StrettoWeb

Una nuova stagione termale che fa capolino in anticipo: è quanto accade ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, dove le storiche Terme Luigiane riapriranno i battenti a partire dal prossimo 6 maggio. Tra un percorso relax e le acque sulfuree che sono un toccasana per diverse patologie, tutto è pronto per dare il benvenuto agli ospiti. Soddisfatti i sindaci di Acquappesa e di Guardia Piemontese, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti: “accogliamo con grande piacere e con enorme soddisfazione un dato importante: una riapertura anticipata rispetto a quella dello scorso anno”.

“Un passo in avanti che abbiamo sempre auspicato: prolungare la stagione termale. Siamo felici degli sforzi e degli impegni che si stanno portando avanti e che, la nuova società che gestisce le Terme Luigiane, sta mettendo in campo. Stiamo iniziando a toccare con mano quella controtendenza, rispetto al passato, che tutti ci aspettavamo ed auspicavamo. Sono passi incoraggianti – dicono i primi cittadini – sono cambiamenti evidenti ed importanti, che insieme abbiamo cercato e voluto. È bellissimo iniziare a vedere i frutti delle nostre battaglie a tutela di un bene così prezioso e per tutelare le nostre Comunità”.

