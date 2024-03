“Il tempo delle donne”, iniziativa di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria: “il Governo Meloni ha fatto tanto”

StrettoWeb

In occasione della ricorrenza della Festa delle Donne, Gioventù Nazionale di Reggio Calabria ha organizzato, presso la Pinacoteca Civica, un’ iniziativa durante il corso della quale si è trattato, ad ampio raggio, quella che è la figura della donna nella odierna società civile, lo spazio che ricopre nei vari contesti e, soprattutto, nei territori del Sud Italia.

Bucalo: “il governo Meloni ha fatto tanto”

La parlamentare di Fdi, Carmela Bucalo, ha detto: “il governo Meloni ha fatto tanto sui femminicidi e svariati interventi per la tutela del genere femminile. La donna deve essere realizzata sia nel lavoro che nella famiglia. Partire dai bambini e far capire cosa vuol dire il rispetto”.

Ferro: “questo governo ha fatto tanto”

Per il sottosegretario Wanda Ferro “oggi è un evento importante per riflettere sul ruolo della donna che non deve mai rinunciare a qualcosa. Questo governo ha fatto tanto”.

Cusimano: “purtroppo i femminicidi non diminuiscono”

L’Avv. Giovanna Cusumano, esponente di Fdi, ha sottolineato: “non poteva non essere celebrato l’8 marzo qui a Reggio, siamo orgogliosi di avere qui con noi la parlamentare Bucalo ed il sottosegretario Ferro. Purtroppo i femminicidi non diminuiscono e questa è una brutta notizia”.

