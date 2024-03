“Te-atro della Consapevolezza”, la ricerca interiore attraverso l’arte in Calabria

StrettoWeb

Si svolgerà il prossimo 17 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso la Sala Samonini del Santuario della Madonna Greca di Isola Capo Rizzuto, l’iniziativa “Te-atro della consapevolezza”, realizzata nell’ambito del progetto “L’arte di esserci” organizzato dall’associazione Passi Consapevoli-Cammino e Meditazione. Il Te-atro si presenta come un percorso per comprendere meglio se stessi, aprendosi alla creatività, al gioco, ma soprattutto al percorso interiore.

Si tratta di un lavoro sul movimento del corpo e sulla poetica del gesto, un processo inverso e inusuale che parte dall’azione per arrivare al pensiero, dalla verità scritta nei gesti ai loro significati nella vita, dunque dal corpo all’anima, attraverso una logica spesso dimenticata, adoperata da bambino, ovvero, “prima faccio e poi capisco”. L’iniziativa sarà tenuta da Luca Mazzei, attore specializzato in linguaggio del corpo e regista di opera lirica, di formazione artistica multidisciplinare. Mazzei dedica particolare attenzione a un lavoro psico-fisico di consapevolezza interiore attraverso la comunicazione non verbale attuata dal movimento gestuale, e quindi, dalla pedagogia teatrale.

Oltre ai lavori artistici di carattere operistico e teatrale svolti sia in Italia che all’estero, Mazzei conduce laboratori di consapevolezza attraverso il movimento corporeo e svolge attività di divulgazione sul valore pedagogico dell’arte, sul processo cognitivo-sensoriale ed emotivo della persona.

“Come sosteneva Etienne Decroux – è il commento dell’esperto Luca Mazzei – ‘Il fatto è un effetto; appena fatto, sentiamo la motivazione che si risveglia’.

“Si tratta di un fare artistico che ci aiuterà a riflettere sulla nostra bellezza interiore e sulle dinamiche che a volte la frenano, come paure, limiti e condizionamenti acquisiti, consentendoci di vivere con leggerezza e profondità, un’esperienza di consapevolezza interiore e di apertura a nuove prospettive di pensiero e di atteggiamento verso la vita quotidiana”.

Il momento meditativo iniziale sarà curato dalla Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli, Adele Scorza, psicoterapeuta ed istruttrice di mindfulness. “Siamo lieti di invitarvi a partecipare ad un laboratorio di consapevolezza per comprendere meglio se stessi, aprendosi alla creatività e al gioco – sono le parole del Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli Adele Scorza – un evento artistico per esplorare con leggerezza e profondità i percorsi interiori, aprendosi a nuove prospettive di pensiero e di atteggiamenti verso la vita quotidiana”.

Il costo dell’evento è di 30 euro per i soci dell’associazione e di 40 euro per i nuovi iscritti (comprensivo di assicurazione obbligatoria). Colazione al sacco a cura dei partecipanti.

Posti limitati. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione telefonare al 349.0630919.

Per ulteriori informazioni sull’associazione si può visitare la pagina facebook https://www.facebook.com/camminoemeditazione o il blog https://camminoemeditazione.altervista.org/.

