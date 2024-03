Taurianova: riattivata l’illuminazione a Pegara e ripristinata la strada Monastria-Cristò

StrettoWeb

Si sta rivelando intenso l’intervento per il ripristino dell’impianto di illuminazione e la viabilità nelle contrade, annunciato nell’ottobre scorso durante il focus con i cittadini voluto dalla Giunta comunale. Nel sistema policentrico che l’Amministrazione comunale sta tutelando, contrade e frazioni continuano ad essere ai primi posti dell’agenza istituzionale, per confermare un indirizzo teso in questo caso a valorizzare lo sterminato paesaggio rurale, risorsa che Taurianova preserva anche per assicurare quegli standard di recettività invitante ed equilibrata sul territorio per cui la città è tornata a farsi apprezzare nella Piana di Gioia Tauro.

Già riattivato il sistema della pubblica illuminazione di contrada Pegara, con la posa di 16 lampioni, nei pressi di due note strutture ricettive, lungo le strade che collegano con l’abitato di Cannavà e con contrada Russo.

Tale immediato risultato è stato possibile grazie alla prontezza dimostrata – su impulso dell’assessore al Personale e alle Contrade, Simona Monteleone, e del consigliere delegato agli Ambienti rurali, Fabio Fuda – dall’Ufficio tecnico comunale che ha immediatamente segnalato la necessità dell’intervento all’impresa privata che gestisce il servizio, garantendo la conseguente copertura delle spese da parte del Comune.

Parallelamente a questo, gli operai comunali sono stati all’opera per liberare dai detriti la carreggiata della strada Monastria-Cristò, una tra le più nevralgiche arterie di campagne nel fitto reticolo di strade interpoderali, vicinali, comunali utilizzato da residenti e agricoltori per raggiungere anche i territori di Rizziconi e Cittanova.

Qui, si è rivelato essenziale l’utilizzo dei mezzi meccanici acquistati di recente dal Comune e l’impiego dei nuovi operai assunti definitivamente dopo il concorso espletato, nell’ambito di un modello autonomo in cui l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi ha investito – e che per la prima volta viene applicato alla necessaria gestione delle arterie stradali comunali delle contrade – per un pronto intervento che rende efficace e tempestiva la risposta da dare alle istanze dei cittadini e delle aziende che operano nelle popolose zone di campagna che circondano la città.

In questi giorni, inoltre, Monteleone e Fuda – nel corso di un sopralluogo fatto con i tecnici comunali – hanno verificato le condizioni di altre arterie comunali nelle zone di Sacchinella e Vatoni per le quali si procederà per la prima volta con la bitumazione, nell’imminente gara che verrà bandita per rifare l’asfalto in diverse zone anche del centro urbano, per un valore complessivo che sfiora i 300.000 euro. I due amministratori inoltre hanno riscontrato la tempistica nuovamente celere di un futuro intervento, già programmato e con gara che verrà bandita a breve – e relativo alla creazione di un impianto di illuminazione in contrada Vatoni.

