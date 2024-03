Taurianova, la Pro loco prende in concessione l’ex stazione: “da qui sono passati tutti” | INTERVISTA

StrettoWeb

Grande fermento a Taurianova dove la storica Pro loco ha avuto in concessione dalla Regione l’ex stazione ferroviaria. Estremamente soddisfatto il presidente Nello Stranges, intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb: “stiamo lavorando con impegno per ristrutturare questo bene. Qui sorgerà la nuova sede della Pro loco dove ospiteremo associazioni, servizio civile, servizio sociale e banco alimentare”.

“All’interno della stazione, che è una delle più antiche della Piana, ci sono tante foto e ricordi che evocano il tempo che fu. Grande emozione perchè tutti sono passati da qui”, conclude Stranges.

