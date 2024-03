Taurianova, parte il piano di manutenzione straordinaria delle strade

StrettoWeb

Diventa realtà il Piano dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e della pubblica illuminazione di Taurianova, finanziato grazie ai residui di precedenti mutui contratti dal Comune con la Cassa depositi e prestiti. Interventi per 283.330 euro che verranno eseguiti dall’impresa edile che gli uffici dell’Area Tecnica stanno individuando in questi giorni, nell’ambito della procedura negoziata che consente una indagine di mercato fra gli operatori iscritti al Mepa, per attuare un indirizzo amministrativo che dimostra anche la capacità della Giunta comunale di investire prontamente i risparmi rinvenienti nel Bilancio.

In vista della stagione estiva, ed in ragione del moltiplicarsi degli eventi culturali all’aperto che renderanno Taurianova meta di migliaia di visitatori anche grazie al titolo di Capitale italiana del Libro – si è rivelata quanto mai lungimirante l’opzione su cui, già nel novembre 2022, aveva puntato l’esecutivo guidato dal sindaco Roy Biasi. Una riqualificazione complessiva, in diverse zone di una città che mai come quest’anno ha bisogno anche del suo più convincente biglietto da visita, che migliorerà la viabilità affiancando questi interventi straordinari alla manutenzione ordinaria che continua senza sosta.

Le parole del Vice Sindaco Antonino Caridi

“Si tratta – spiega il vice sindaco Antonino Caridi – di lavori che verranno spalmati in diversi punti del centro, delle frazioni e delle contrade rurali valorizzando quel concetto di manutenzione continua in cui l’Amministrazione comunale crede sin dal nostro insediamento. Si tratta quindi di un Piano capillare che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità, anche con la posa ex novo di impianti di illuminazione efficienti dove prima non ce ne erano affatto, e che completano la gamma delle risposte che stiamo offrendo: la manutenzione non è solo un servizio che necessariamente deve essere organizzato, come stiamo facendo, giorno per giorno e al di là delle condizioni atmosferiche e per contrastare il rischio incidenti, ma è anche un approccio pianificatorio razionale e più ampio che ci consente di intervenire in modo definitivo per riqualificare parti della città che senza le strade efficienti costituirebbero un problema pure per il decoro urbano”.

Proprio nell’ambito di questa visione d’assieme consentita dalle deleghe alla Manutenzione e al Decoro Urbano, non a caso al tempo accorpate e assegnate sotto la regia unica del vice sindaco Caridi, sono anche altri gli interventi a cui stanno lavorando gli Uffici.

Il commento del Sindaco Biasi

“La nostra volontà – commenta il sindaco Biasi – è quella di affiancare ai lavori di rifacimento della Circonvallazione, finanziati per 3.000.000 di euro con fondi regionali, un adeguamento di altri assi stradali piccoli e grandi, ed è per questo che stiamo dettagliando un secondo Piano, in aggiunta a questo che verrà concretizzato nei prossimi giorni, che allungherà l’elenco già ricco delle arterie stradali che conosceranno una nuova vita. Si tratta di uno sforzo reso possibile, come altre volte, dall’efficienza e dall’oculatezza dimostrati in occasione di altre gare pubbliche, il che rende ancora più significativo il lavoro straordinario che in due fasi andremo a fare per rendere ancora più accogliente la nostra città e mantenere alti gli standard di qualità della vita raggiunti in questi anni”.

