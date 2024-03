Taurianova legge: il riscatto reggino protagonista su La7

StrettoWeb

La questione Decaro e la minaccia di scioglimento per infiltrazioni mafiose che incombe sul Comune di Bari è uno dei temi caldi per la pagina politica nazionale. Ma, se da un lato, il Commissariamento è l’unica svolta – al momento – necessaria, dall’altra ci sono anche casi di grande riscatto. Come quello del comune reggino di Taurianova, che detiene l’infelice primato di primo Comune sciolto per mafia nel lontano 1991. Parliamo di un paese che, con la ‘ndrangheta, fa i conti tutti i giorni: eppure, nonostante le difficoltà, diventa un faro di speranza con l’elezione a Capitale del Libro 2024.

Il coraggio e la lotta dei taurianovesi, insieme a tutta la Calabria, è stato largamente lodato questa mattina su La7 all’interno del programma “Coffee Break”: il caso di Bari ha occupato largo spazio, soprattutto dopo le dichiarazioni del governatore Emiliano e, a contrapporsi alla delicata questione, arriva proprio un servizio su Taurianova.

Andrea Pancani, giornalista e conduttore, definisce il paese come una “piccola chicca” che si contrappone a quella mafia che è “una montagna di merda” che colpisce tanto i territori calabresi. “Un comune che ha rialzato la testa” con la grande elezione a Capitale del Libro: perché si sa, in un mondo in cui incombe la minaccia di bombe nucleari e missili ipersonici, la cultura resta sempre l’arma più potente.

“Nella classifica di vivibilità occupa le ultime posizioni – esordisce il servizio – la criminalità che si intreccia con la ‘ndrangheta e il lavoro che manca. Eppure Taurianova, 15mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, riparte proprio dalla cultura grazie alla nomina di Capitale del Libro. Un riscatto sociale dove la lettura prova a cancellare le stigmate di un territorio spesso conosciuto per fatti di cronaca e malaffare”.

Orgoglioso della nomina è il Primo Cittadino del paese reggino, Roy Biasi, che ai microfoni di Coffee Break ha dichiarato che “questo titolo rappresenta davvero molto molto di più; ha un significato molto più profondo: per noi è motivo di orgoglio, per la città è il simbolo del riscatto”.

Taurianova ha una sola libreria, eppure la risposta di bambini e di adolescenti è alta e partecipata. E anche al bar, tra un caffè ed un cornetto, c’è spazio per la lettura: “un momento di relax per i nostri clienti”. Taurianova legge, si informa, ed è lontana anni luce da chi la vorrebbe arretrata e mafiosa.

