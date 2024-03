Taglio al Borsacchio in Abruzzo, Sottanelli (Azione): “Mic boccia Marsilio”

StrettoWeb

Anche il ministero della Cultura boccia Marsilio sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, che prevedeva la riduzione da 1.100 ettari a soli 24,7 ettari. La Regione Abruzzo aveva deciso di cancellare la riserva, il governo non ha potuto che dire no a questo scempio nella forma e nella sostanza”. Lo dichiara, in una nota, il deputato abruzzese di Azione Giulio Sottanelli. La Riserva Naturale, dalle colline alla costa nel territorio di Roseto degli Abruzzi (Teramo), era stata ridotta a 24 ettari, dai mille originari, con un emendamento alla legge regionale di bilancio, firmato da cinque consiglieri della maggioranza di centrodestra, approvato in piena notte nella seduta del Consiglio regionale il 29 dicembre scorso.

“L’ufficio legislativo del Mic – scrive ancora Sottanelli – evidenzia tutti i vizi di una delibera sconcertante, per la riserva, per la tutela dell’ambiente, per tutto il territorio”.

