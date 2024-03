Taekwondo, ancora podio per l’Academy Sport Center di Reggio Calabria

StrettoWeb

Nella splendida cornice del PalaGallo a Catanzaro, Domenica 10 Marzo 2024, si è svolto con grande successo il Campionato Regionale Forme Freestyle e Master Talent di Taekwondo, un evento che ha visto brillare i talenti più promettenti della disciplina provenienti da tutta la regione. Tra i protagonisti della giornata, anche le ragazze in nero dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria che hanno fatto onore alla loro città, conquistando due medaglie d’argento da aggiungere al loro e dimostrando una padronanza della Tecnica e esecuzione delle Forme.

Angela Cipolla e Danila Morabito, atlete di spicco dell’Academy Sport Center, hanno riconfermato il loro talento e la loro determinazione salendo nuovamente sul podio, aggiudicandosi due meritatissime medaglie d’argento. La loro performance e la dedizione al duro lavoro sono stati determinanti per questo risultato straordinario, testimoniando la forza e la perseveranza delle ragazze dell’Academy Sport Center.

Ma il successo non si è limitato alle medaglie. Miriam Laganà, con la sua tecnica e il suo stile, è riuscita a qualificarsi per la fase finale, dimostrando di essere una contendente temibile. Nonostante non sia riuscita a salire sul podio, Miriam ha lasciato il segno, mostrando una padronanza tecnica e una determinazione che la rendono una figura di spicco tra le file del Team Reggino.

L’Academy Sport Center di Reggio Calabria continua a distinguersi con i suoi atleti, per il loro impegno nel promuovere lo spirito sportivo e i valori della disciplina. Questa ennesima buona prova al Campionato Regionale Forme di Taekwondo è un tributo alla loro dedizione e al loro talento, e siamo certi che continueranno a brillare e a ispirare nei futuri eventi sportivi.

