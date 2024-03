Nuovo svincolo Cosenza Nord, Loizzo (Lega): “si farà grazie a Salvini”

StrettoWeb

Cosenza Nord avrà il suo nuovo svincolo grazie ai fondi assegnati all’opera dal Ministro Salvini: è quanto sostiene il Deputato Lega Simona Loizzo che, in una nota, ringrazia “come parlamentare calabrese e di Cosenza il ministro Salvini per il finanziamento necessario a finanziare i lavori del nuovo svincolo a Cosenza Nord coperto con la Proposta Legge di Bilancio 2024, per un totale di 18,34 milioni di euro“.

“A Settimo di Montalto – prosegue la Loizzo – l’avvio delle procedure di gara per appalto lavori è prevista entro il 2025. Ora rimaniamo in attesa della formulazione del parere finale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che presto arriverà”.

“Nelle more dell’emissione di tale parere, sono state inviate le lettere agli Enti Interessati per la risoluzione delle interferenze ed è In fase di predisposizione la documentazione per la pubblicazione degli espropri e e per l’avvio della Conferenza di Servizi. Gli annunci della Lega diventano opere. Quelle richieste e attese dai cittadini”.

