Superbonus, i Comuni del Pollino scrivono a Meloni: “vitale per la ricostruzione”

“Chiediamo al governatore Occhiuto di intervenire sul governo per escludere le aree “cratere sisma” dal decreto che elimina le agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico che hanno visto escludere la città di Mormanno dove, anche grazie a questi incentivi, è in corso la ricostruzione per il terremoto del Pollino”. Questo è l’appello porta la firma di Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno.

“Non vorremmo diventare una terra dove oltre al danno del sisma che ci ha colpiti e messi in ginocchio anni fa, oggi si debba assistere alla impossibilità di portare a termine gli interventi di ricostruzione già in atto” ha commentato Pappaterra nell’annunciare l’ordine del giorno approvato in consiglio comunale su questa tematica di stringente attualità.

