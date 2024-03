Su Rai3 Mulinum: l’antico mulino di Calabria

StrettoWeb

San Floro: tanto verde e un mulino che sembra uscito da una pubblicità, per quanto è bello e soprattutto per quanto è buono il pane, appena sfornato, preparato con le farine dei grani antichi molite in questo edificio. È questo che “Generazione bellezza”, il programma di Rai Cultura, proporrà mercoledì 27 marzo alle 20.15 su Rai 3. Frutto delle scelte e dell’impegno di un sognatore, Stefano Caccavari, che ha pensato e creato Mulinum, un progetto per chiudere la filiera del buon sapore e del buon nutrirsi preparando un pane che arriva persino in farmacia. Stefano ha creato lavoro e benessere lì dove è nato, anche assieme a Nonna Concetta, la nonna che tutti desidererebbero avere.

