Strada Bovalino-Bagnara: “non si perda altro tempo”

“L’impegno dell’Udc, a tutti i livelli, per la realizzazione della fondamentale arteria stradale Bovalino-Bagnara prosegue senza sosta dal 2019. Avevamo anche organizzato un incontro con i sindaci del comprensorio per provare a sensibilizzare i soggetti competenti e dimostrare quanti e quali benefici avrebbe l’intera Calabria in seguito alla realizzazione di una via di collegamento così nevralgica per il futuro del territorio“. A sostenerlo è il commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti che ribadisce il pieno sostegno ad ogni iniziativa utile alla sblocco e al completamento dei lavori.

“L’Udc accoglie positivamente l’incontro svolto dai rappresentanti e tecnici della Città Metropolitana, della Regione con i delegati di Anas e del Mit per fare il punto sullo stato dei lavori della Bovalino-Bagnara. Così come va salutato con soddisfazione l’interessamento della senatrice della Lega Tilde Minasi che ha adeguatamente sensibilizzato il Ministero guidato da Matteo Salvini. Adesso – dice ancora Occhipinti – non si perda altro tempo e si arrivi ad un cronoprogramma preciso per la realizzazione dell’opera che dovrebbe e potrebbe essere inserita all’interno delle opere collaterali alla costruzione del Ponte sullo Stretto”.

“In ogni caso il tavolo avviato negli scorsi giorni dovrebbe diventare permanente per consentire un proficuo lavoro e un continuo confronto tra i soggetti interessati per arrivare a completare un iter iniziato troppo tempo fa e che fin qui è costato già quasi 800 milioni di denaro pubblico. Concentriamo gli sforzi – l’appello di Occhipinti – e coinvolgiamo anche gli amministratori e i rappresentanti del territorio per arrivare al risultato nel più breve tempo possibile“.

